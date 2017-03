Calciomercato Juventus, Tolisso esce allo scoperto

Nicola Lo Conte

22/03/2017 11:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / Il calciomercato Juventus entra nel vivo. I bianconeri sono già alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, principalmente a centrocampo. Lo scorso anno Marotta non è riuscito a colmare il vuoto della partenza di Pogba, unico neo della campagna di calciomercato, pur notevole, dei campioni d'Italia. Le piste seguite dal dg bianconero sono molteplici, ma il nome più caldo resta quello di Tolisso.

Tolisso Juventus, il centrocampista smentisce

La trattativa per il centrocampista 22enne, convocato per la prima volta con la nazionale francese, con il Lione è in piedi già da tempo, ma è piuttosto difficile. Il presidente Aulas, come noto, non è tipo da fare sconti e non sembra voler recedere dalla propria richiesta di 45 milioni di euro. Per adesso, la Juventus a propria volta non vorrebbe discostarsi da una valutazione di 25/30 milioni di euro. Per ridurre la cifra cash da versare nelle casse francesi, come già raccolto qualche giorno fa dalla nostra redazione, l'idea sarebbe quella di inserire nella trattativa come contropartita tecnica Lemina, che al Lione piace molto.

A gettare acqua sul fuoco, però, ci ha pensato lo stesso Tolisso. In un'intervista apparsa su 'L'Equipe' questa mattina, il centrocampista ha allontanato la pista bianconera. "Sono sotto contratto con il Lione fino al 2020", ha dichiarato. "Non ho firmato nulla con la Juventus". Smentita con decisione, dunque, l'indiscrezione circolata negli ultimi giorni in merito ad un preaccordo già siglato. Una frenata che però non scoraggerà di certo la dirigenza bianconera, intenzionata a riprovarci ad oltranza.