Calciomercato Serie A, quanti duelli tra Juventus e Inter: i campioni nel mirino

22/03/2017 08:43

CALCIOMERCATO SERIE A JUVENTUS INTER / Il calciomercato, si sa, dura tutto l'anno. Quando siamo sempre più vicini alla fase finale della stagione (con conseguente avvicinamento della sessione estiva), diversi calciatori iniziano a pensare al proprio futuro. Tra mancati rinnovi e interessi di altri club, alcuni campioni si apprestano al cambio di maglia. Il calciomercato Serie A vaglia quindi i migliori talenti da portare in Italia, con diversi duelli che cominciano a profilarsi. L'Inter, già da tempo alla ricerca di Alexis Sanchez, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe già iniziato i contatti col calciatore per strapparlo all'Arsenal: l'ex Udinese ha il contratto in scadenza nel 2018 e avrebbe deciso di lasciare i 'Gunners'. Anche la Juventus, però, osserva con attenzione l'evolversi della vicenda.

DALLA PREMIER - Non solo Sanchez. La Juventus segue anche Mesut Özil, altro calciatore a rischio cessione e legato alla permanenza di Wenger: i bianconeri potrebbero sfidare il Manchester United di Mourinho. Il Manchester City, invece, si aprpesta a salutare Zabaleta (in passato accostato all'Inter), che piace anche alla Roma. Da valutare anche la posizione di Clichy, Sagna e Yaya Touré. Il Manchester United valuta, infine, il futuro di Ibrahimovic, che piace molto in MLS.

DALLA SPAGNA - Se Lionel Messi resta un sogno per le italiane (su di lui c'è l'ombra del Manchester City), più facile arrivare a Gimenez dell'Atletico Madrid e Isco del Real. Il primo piace al Manchester United, ma resta un obiettivo di Juventus e Chelsea. Nel mirino di Marotta c'è da tempo anche Isco. Alessio Cerci, invece, dopo la difficile avventura in Spagna potrebbe decidere di ritornare in Italia.

ALTRI CAMPIONATI - Calciomercato.it ha già parlato dell'interesse di Juventus e Inter per Luiz Gustavo. Sul calciatore c'è anche il Milan e in etsate si attendono novità. Altri talenti che potrebbero lasciare la Bundesliga sono Robben, Ribery, Kagawa e Piszczek. In Francia resta da valutare il futuro di Matuidi (anche lui seguito con interesse dalla Juve) ed Edinson Cavani, in scadenza nel 2018.

M.D.A.