Calciomercato Roma, Alisson spaventa i giallorossi

22/03/2017 06:59

CALCIOMERCATO ROMA ALISSON / Nonostante il suo impiego part-time solamente nelle coppe, Alisson è riuscito a mettere in mostra il suo valore alla prima annata con la maglia della Roma. In ottica futura, tutti nella Capitale sono convinti che il titolare per la prossima stagione sarà lui, ma il nazionale brasiliano ha lanciato un chiaro messaggio ai naviganti dal ritiro della Seleçao: "Ho giocato diverse partite, ma non è quello che voglio. Voglio giocare sempre, nella Roma e in Nazionale, ma ho giocato una partita a settimana ultimamente, quindi arrivo con un buon ritmo partita. Ora sono concentrato solo sul Brasile - prosegue in conferenza stampa - ma a fine stagione decideremo cosa sarà meglio per me, per la Roma e per la Seleçao". Parole chiare, che potrebbero anche portare ad una separazione in assenza di garanzie tecniche.

D.T.