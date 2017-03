Inter, in Cile scoppia il 'caso' Medel. Ma lui si difende: "La scuola dei miei figli la pago io"

21/03/2017 18:37

INTER MEDEL / In Cile nelle scorse ore è scoppiata una vera e propria bufera attorno al giocatore dell'Inter, Gary Medel, tornato in patria proprio in questi giorni per rispondere alla chiamata della Nazionale. Stando a quanto riferito dall'emittente 'Chilevision', il jolly nerazzurro avrebbe iscritto i propri figli, nati da una precedente relazione, ad una lista istituita dal Ministero dell’Educazione che garantisce agevolazioni alle famiglie che affrontano situazioni economiche complicate. Sicuramente non il caso del 'Pitbull', dunque, che però su Facebook si è prontamente difeso, smentendo di aver usufruito di ogni tipo di agevolazione e che, anzi, è lui in prima persona a pagare per l'istruzione dei propri figli.

L.P.