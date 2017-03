Calciomercato, Totti 'tifa' Spalletti: "E' il futuro della Roma"

21/03/2017 15:52

CALCIOMERCATO ROMA TOTTI SPALLETTI / Intervistato da Maurizio Costanzo ne 'L'intervista', programma in onda giovedì sera in seconda serata su Canale 5, il capitano della Roma Francesco Totti parla del futuro suo e del tecnico Luciano Spalletti: "Tra un anno potrei far parte della dirigenza della Roma oppure essere ancora sui campi o ancora decidere di fare il procuratore e andare alla ricerca di nuovi talenti. Un po' di epserienza nel calcio ce l'ho".

Il numero dieci giallorosso sul tecnico dice: "Lo confermerei, è il futuro della Roma". Poi parla della sua carriera: "Il gol del cuore è quello che ha fatto vincere lo scudetto alla Roma, il grande rimpiato è non aver vinto la Champions con questa squadra".

B.D.S.