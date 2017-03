21/03/2017 13:57

PESCARA PROIETTI - Non solo Mancuso dalla Sambenedettese, il Pescara continua a lavorare in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', gli abruzzesi avrebbero chiuso per l'ingaggio, dalla prossima stagione, di Mattia Proietti. Il 19enne centrocampista, in scadenza di contratto col Bassano, dovrebbe firmare un contratto quadriennale con il club guidato in panchina da Zdenek Zeman.

A.L.