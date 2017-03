Calciomercato Inter, assalto totale al Napoli: 60 milioni per il doppio colpo!

21/03/2017 13:21

CALCIOMERCATO INTER MERTENS GHOULAM / Un'Inter davvero scatenata quella descritta da 'Sport Mediaset' che sarebbe pronta a sferrare un doppio colpo pazzesco in casa Napoli. Non solo l'interesse per Dries Mertens, ma anche quello per Faouzi Ghoulam al centro di una trattativa da 60 milioni di euro. I nerazzurri stanno lavorando a questa operazione milionaria che tuttavia non sarà semplice da portare a termine visto che il Presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, non avrebbe intenzione di rafforzare una rivale. Specialmente l'Inter che pochi mesi fa gli ha negato Mauro Icardi: un 'no' ancora non digerito nonostante l'arrivo di Milik.