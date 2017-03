21/03/2017 12:41

ITALIA MAZZITELLI CALDARA - Due defezioni per l'Italia Under 21. Caldara e Mazzitelli, infatti, non saranno a disposizione di Di Biagio dopo gli infortuni rimediati domenica rispettivamente con le maglie di Atalanta e Sassuolo. I due giocatori salteranno le gare con Polonia e Spagna.



G.M.