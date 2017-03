Calciomercato Roma, rebus Spalletti: come cambiano le strategie giallorosse

Silvio Frantellizzi (@SilFrantellizzi)

21/03/2017 13:00

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / In casa Roma continua a tenere banco la questione legata al futuro di Luciano Spalletti: un tira e molla destinato a protrarsi fino al termine della stagione. Il tecnico giallorosso ha ripetutamente dichiarato che la sua permanenza nella capitale è legata ai risultati, mentre il patron James Pallotta ha aperto ad un possibile rinnovo, con la Juventus sullo sfondo pronta a provarci con il tecnico di Certaldo in caso di addio di Massimiliano Allegri. Le scelte societarie saranno inevitabilmente influenzate dalla scelta della guida tecnica: da Kessié a Paredes, passando per Manolas, ecco come il futuro di Spalletti cambia le strategie del calciomercato Roma.

SPALLETTI RESTA A ROMA? SERVE UN VICE DZEKO

La permanenza di Luciano Spalletti alla Roma influenzerà le strategie della società in sede di calciomercato. Nel caso in cui l'allenatore toscano restasse in giallorosso, si porterebbero avanti i discorsi già iniziati durante questa stagione. Eccezion fatta per l'arrivo di Kessié alla Roma, attualmente slegato a prescindere da quale sarà la guida tecnica del club, Spalletti ha chiesto a gran voce un attaccante centrale in grado di ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Un bomber di scorta avrebbe fatto comodo già a gennaio, ma la società non lo ha accontentato. A giugno, in vista della prossima stagione, quella del centravanti sarà una pedina fondamentale per la squadra del futuro. In questo senso, uno degli obiettivi principali del calciomercato Roma sarà Gregoire Defrel, già voluto con insistenza da Spalletti a gennaio. Durante l'ultima sessione di trasferimenti, i giallorossi non sono riusciti a portare il francese nella capitale, ma dopo l'avvistamento del suo procuratore allo stadio 'Olimpico' per il match di domenica scorsa contro il Sassuolo, è sempre più probabile un nuovo assalto della Roma a Defrel, anche se appare una trattativa difficile con il calciatore nel mirino di club esteri. Dai neroverdi, tornerebbe anche alla base anche Lorenzo Pellegrini, duttile centrocampista capace di ricoprire più ruoli dalla mediana in su, mentre a centrocampo, con Spalletti ancora tecnico della Roma, scenderebbero le quotazioni di una cessione di Leandro Paredes e aumenterebbero quelle dell'addio di Grenier, arrivato in prestito dal Lione a gennaio e fin qui impiegato praticamente solo nella trasferta di Palermo.

SPALLETTI VIA DALLA ROMA: CASSA CON PAREDES E MANOLAS?

Diversi gli scenari in caso di addio di Luciano Spalletti. A prescindere da quale sarà il suo successore - nelle ultime ore si è tornato a parlare di Emery e Luis Enrique alla Roma - con la sua partenza, si rimettono in discussione molte delle strategie di mercato. L'addio di Spalletti potrebbe dare il via libera alla cessione di Leandro Paredes: il centrocampista argentino, difeso a spada tratta da Spalletti durante tutta la stagione, a gennaio è finito nel mirino della Juventus che fino alla fine, sembrava in procinto di portarlo a Torino. A giugno i bianconeri potrebbero riprovarci trovando la Roma pronta ad ascoltare le loro proposte, con l'Atletico Madrid alla finestra pronto a fare la propria mossa per regalarlo a Diego Pablo Simeone. Oltre a Paredes, la Roma potrebbe far cassa anche con Manolas: il greco piace tantissimo all'Inter ed ha estimatori in tutta Europa, specialmente in Premier League dove Chelsea, Arsenal, Manchester United e Liverpool hanno già chiesto informazioni. Discorsi preliminari che troveranno o no riscontro in base a quale sarà il nuovo allenatore della Roma: tanto dipenderà dall'arrivo di Monchi nel ruolo di direttore sportivo. Lo spagnolo rimescolerebbe le carte, aprendo a scenari di mercato completamente diversi, soprattutto se dovesse riuscire a portare all'ombra del Colosseo uno tra Unai Emery e Luis Enrique.