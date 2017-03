Roma, Kessie e Pellegrini sono il futuro: 'no' alla politica dei top player

21/03/2017 07:58

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE PELLEGRINI PALLOTTA / Nella serata di domenica le parole di Pallotta sul mercato Roma hanno fatto preoccupare qualche tifoso che, come ogni supporter che si rispetti, spera sempre di vedere giocatori magnifici tra le fila della rosa della propria squadra del cuore. Il presidente ha però ribadito come solti per giocatori del genere non verranno investiti. Molti proventi serviranno per il nuovo stadio, che rappresenta il futuro del club, mentre altri su giovani talenti.

Con nomi come Kessie è possibile guardare al futuro con speranza, dal momento che si tratta di un giovane ormai pronto per esplodere, in grado di fare la differenza in mezzo al campo per forza e tecnica. Un nuovo Nainggolan per Spalletti, con la Roma che andrebbe ad abbassare l'età media della propria rosa, ponendosi inoltre come obiettivo quello di confermare l'ossatura della squadra attuale. La Roma fa sul serio per Kessie e pare in vantaggio, come indirettamente confermato da Percassi: "I giallorossi sono molto interessati a Kessie. Ci sta che piaccia a una squadra così".

Calciomercato Roma, non solo Kessie: si lavora al ritorno di Pellegrini

Per aggiudicarsi il cartellino di Kessie andrebbero ancora risolti alcuni dettagli, tra i quali il passaggio di uno o due giovani giallorossi all'Atalanta di Gasperini. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' si tratterebbe di Marchizza e Tumminello.

Restando in tema di giovani del vivaio, Spalletti potrebbe ritrovarsi tra le proprie fila Lorenzo Pellegrini, di ritorno a Roma da Sassuolo, dove ha saputo confermare le proprie qualità. Ha 20 anni e necessita di un certo lavoro tecnico per poter definitivamente esplodere ma la Roma non ha dubbi, lo rivuole, stavola per giocare in prima squadra, evitando che un prodotto del proprio vivaio vada a dare spettacolo in altri stadi, come quello della Juventus, che ha già mostrato il proprio interesse.

Sul fronte degli attaccanti infine i giallorossi potrebbero inserirsi nell'affollata corsa a Dolberg dell'Ajax, anche se, come vice Dzeko, si continua a seguire Gregoire Defrel, a un passo dal trasferimento a Roma nel mercato di gennaio.