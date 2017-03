Calciomercato Inter, Ranocchia: "Voglio tornare ad alti livelli"

20/03/2017 21:15

CALCIOMERCATO INTER/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Andrea Ranocchia ha raccontato le prime impressioni della sua esperienza in prestito all'Hull City: "Chi mi chiamano tutti 'Frog', anche se all'inizio non capivano ma poi ho spiegato che è equivalente al mio cognome - ha dichiarato il difensore di proprietà dell'Inter - il primo giorno in Inghilterra? Mi hanno presentato alla stampa, non è che sono un grande conoscitore della lingua inglese. I miei amici dopo mi hanno massacrato. Poi mi hanno fatto cantare il primo giorno, i nuovi arrivati durante il pranzo o la cena del ritiro devono cantare con i piedi sulla sedia. Io ho cantato l’Inno d’Italia, non sapevo cos’altro cantare. L’obiettivo è ritornare ad alti livelli? Sicuramente l’obiettivo è questo, ma ora voglio continuare come sto facendo, mi sto divertendo, farò di tutto per salvare l’Hull City, però sicuramente è uno degli obiettivi, sto pensando giorno dopo giorno e mi sto godendo quest’esperienza".

S.F.