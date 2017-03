Calciomercato Atalanta, Roma-Kessie: Sartori 'spaventa' i giallorossi

20/03/2017 14:37

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE - Frank Kessie è una delle rivelazioni della straordinaria Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il nome del centrocampista africano, 20 anni, è finito sul taccuino di tutti i maggiori club, italiani ed esteri. In particolare, la Roma ha provato a portarlo in giallorosso già nella scorsa sessione di mercato. "Ho letto di Kessie verso la Roma, ma parliamo di un giocatore importante che ha attirato l'attenzione di almeno venti squadre importanti e non esagero - le parole di Giovanni Sartori, direttore dell'area tecnica bergamasca, a 'Radio Crc' - Tra queste c'è anche la Roma che è molto attratta dalla voglia di poterlo prendere, però questo non vuol dire che è della Roma. Non abbiamo chiuso con nessuno, solo parlato con qualcuno, ma rimandato ogni discorso a fine stagione perché ora il ragazzo deve stare tranquillo. Kessie non piace solo a Napoli e Roma, ma anche all'estero".

A.L.