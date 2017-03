Palermo, comunicato UFFICIALE Zamparini: "Notizie non vere sui miei interventi"

20/03/2017 11:05

PALERMO ZAMPARINI BACCAGLINI / Anche dopo aver lasciato la carica di presidente, Maurizio Zamparini viene tacciato di voler esonerare gli allenatori. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo la sconfitta di Udine, la posizione di Lopez sarebbe in bilico e l'ex numero uno del Palermo starebbe pensando di richiamare Ballardini. Rumors prontamente smentiti dal diretto interessato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club rosanero:

"Sono veramente dispiaciuto per le notizie non vere riportate da alcuni Organi d'Informazione su miei presunti interventi nella decisione di gestione tecnica della squadra.

Ribadisco che dal giorno dell'insediamento del presidente Baccaglini tutte le decisioni societarie sono demandate a lui e alla nuova proprietà e che, pertanto, tutte le illazioni su miei presunti interventi non sono vere.

Unico mio rapporto personale rimane con il presidente Baccaglini nella mia funzione, se richiesto di volta in volta da lui, di consulente, consona alla mia età ed esperienza".

M.R.