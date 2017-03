Calciomercato, l'agente di Verratti spiazza Inter e Juventus: "Resterà al Psg"

19/03/2017 20:16

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VERRATTI / Nonostante l'inizio della sessione estiva di calciomercato sia ancora lontana, le manovre dei club e le voci attorno ai grandi calciatori del panorama europeo sono già roventi. Tra i nomi più caldi c'è sicuramente quello di Marco Verratti, regista del Paris Saint-Germain nel mirino di tutte le maggiori società del Vecchio Continente, tra cui in prima fila anche Inter e Juventus. L'agente Donato Di Campli, ospite oggi in tribuna a Bergamo per assistere ad Atalanta-Pescara, ha però raffreddato ogni entusiasmo: "Resterà al PSG - le parole riportate da 'sportmediaset.it' - Ha un contratto fino al 2021 e quindi rimarrà in Francia. Al momento non ci sono dubbi, anche perché Marco è una persona rispettosa dei contratti. Se poi ci diranno di andar via, andremo via".



L.P.