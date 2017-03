Sampdoria-Juventus, Giampaolo: "Ecco perché Allegri era arrabbiato"

19/03/2017 17:35

SAMPDORIA JUVENTUS GIAMPAOLO - La Sampdoria spaventa la Juventus nel finale, ma viene sconfitta a 'Marassi' dalla rete di Cuadrado. Marco Giampaolo ha analizzato la sfida contro la capolista: "Siamo stati imprecisi negli ultimi 20 metri, Muriel non è riuscito a trovare i suoi usuali spunti. Una sconfitta non è mai positiva, al di là che incontravamo la Juventus, però la squadra mi è piaciutà e la prestazione è stata positiva - ha dichiarato l'allenatore blucerchiato a 'Sky Sport' - Non siamo rimasti lì ad aspettare, abbiamo giocato all'europea cercando di proporre gioco, anche perché al contrario l'avremmo persa comunque. Gli applausi dei tifosi premiano lo sforzo profuso dai ragazzi. Volevamo tenere aperta la partita fino al 95' e ci siamo riusciti, e addirittura nel finale abbiamo rischiato di pareggiarla con Regini. Allegri arrabbiato? Credo volesse chiuderla prima per stare più tranquillo alla fine. Quagliarella? Oggi era molto motivato. Gol Cuadrado? Sono stati bravi lui nell'inserimento e Asamoah nel cross: la Juve ha grandi giocatori, inquietante della circostanza è più merito loro che non demerito nostro".



G.M.