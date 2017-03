Sampdoria-Juventus, infortunio Dybala: la 'sentenza' di Allegri!

19/03/2017 17:15

INFORTUNIO DYBALA - La Juventus tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Paulo Dybala. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da 'Rai Sport', sarebbe infatti di modesta entità l'infortunio rimediato dall'attaccante argentino nel corso del primo tempo della trasferta contro la Sampdoria. La 'Joya' - alle prese con un problema di natura muscolare alla coscia destra - potrebbe anche rispondere regolarmente alla convocazione della Nazionale argentina. Nelle prossime ore si avranno comunque maggiori dettagli sul ritorno in campo dell'ex Palermo, che nel secondo tempo del match di 'Marassi' è ritornato nuovamente in panchina a sostenere i compagni per le decisive fasi finale della gara. Dybala, quindi, nella peggiore delle ipotesi tornerà arruolabile per la ripresa del campionato con il Napoli e dunque la sua presenza soprattutto per la doppia sfida di Champions con il Barcellona non è a rischio.

Sulle condizioni di Dybala si è sofefrmato al termine del match Massimiliano Allegri: "Posso dire che Paulo ha sentito indurire il flessore dietro, è qualche giorno che lo stavamo gestendo. Vedremo, ma non sembra nulla di grave", ha sottolineato il tecnico juventino a 'Premium Sport'.

G.M.