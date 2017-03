Torino, Moretti sicuro: "Possiamo dare del filo da torcere a tutti"

19/03/2017 10:50

TORINO INTER MORETTI / Pareggio tra Torino e Inter nell'anticipo della 29a giornata di Serie A. Emiliano Moretti ha analizzato la prestazione della sua squadra e le prospettive in questo campionato: "E' stata una bella gara, siamo riusciti a mantenere intensità per 90 minuti e siamo riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo provato per la partita - spiega a 'Torino Channel' - Andiamo a casa molto contenti per la prestazione. Conosciamo perfettamente i campioni che ha l'Inter, questa è l'ennesima prova che questa squadra può dare del filo da torcere a tutti".

M.D.A.