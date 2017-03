Fiorentina, l'appello di Rodriguez: "Dobbiamo restare uniti"

18/03/2017 13:07

FIORENTINA RODRIGUEZ / Gonzalo Rodriguez ha fatto il punto sul momento della Fiorentina. Il difensore è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Dobbiamo restare uniti, ci aspettano altre 10 partite. Saranno tutte finali, vogliamo finire bene il campionato. Come già detto, dobbiamo restare uniti per il bene della Fiorentina, la squadra darà il massimo per cercare di raggiungere l'obiettivo. In Europa League abbiamo sbagliato solo un tempo, abbiamo sofferto le due competizioni. Forse quest'anno non eravamo preparati per il doppio impegno".

M.D.A.