Udinese-Palermo, Diego Lopez: "Temo la loro fisicità, Nestorovski capitano"

18/03/2017 12:07

UDINESE PALERMO DIEGO LOPEZ / Diego Lopez è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul suo Palermo in vista della trasferta contro l'Udinese: "La sensazione che ho è positiva, dobbiamo ripartire dal secondo tempo con la Roma. Ci sarà una battaglia da fare ogni settimana. Non bisogna guardare solo alla prestazione, adesso bisogna abbinare i punti. Il secondo tempo con la Roma è stato positivo. L'Udinese è una squadra possente, forte fisicamente. Ma sono convinto che dando il massimo possiamo fare punti. Temo la loro fisicità. Sono bravi ad attendere e poi ripartire, è una loro caratteristica. Sono concreti. Ho fatto la mia scelta sul portiere che giocherà domani. Ho a disposizione ragazzi bravi. E' sempre il campo che parla. Andelkovic sicuramente non ci sarà, Balogh è pronto. Cambiare modulo? Non penso, la difesa a tre è un'alternativa per noi. La squadra sta lavorando e sta facendo bene a quattro, diversi gol sono arrivati su palla inattiva. E lì non c'entra il modulo. La fascia di capitano è molto importante, penso che Nestorovski abbia le carte in regola per farlo quando manca Rispoli".

DIAMANTI - "Non ha bisogno di presentazioni. L'ho visto bene, ha una buona gamba. E' un calciatore importante per noi. Ha trascinato un po' la squadra, è un calciatore che può darci tanto da qui alla fine. Valuto sempre in generale tante cose".

M.D.A.