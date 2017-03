Calciomercato Roma, 35 milioni da Guardiola

18/03/2017 09:19

ROMA RUDIGER CITY / Una delle caratteristiche che maggiormente intrigano Pep Guardiola è la duttilità tattica, soprattutto per quanto riguarda i difensori. Proprio il reperimento di un rinforzo difensivo è una delle priorità del Manchester City in vista della prossima stagione, visto il quasi sicuro addio di Kompany. Tra i calciatori studiati dall'allenatore spagnolo, c'è anche Antonio Rüdiger, ristabiltosi al meglio dopo la rottura dei crociati patita la scorsa estate, quando era stato molto vicino al Chelsea di Antonio Conte. L'ex allenatore del Bayern ha avuto modo di apprezzare il 24enne della Roma sin dai tempi dello Stoccarda e ora sarebbe pronto a sferrare l'attacco decisivo per ingaggiarlo.

Rüdiger City, pronti 35 milioni di euro

Secondo il 'Daily Mirror', gli emissari dei 'Citizens' avrebbero assistito a tutte le ultime partite del club giallorosso per visionare da vicino il nazionale tedesco, capace di disimpegnarsi sia sull'out destro, sia come centrale in una difesa a tre o a quattro. Per battere la concorrenza del Chelsea, gli 'Sky Blues' avrebbero preparato un'offerta da 35 milioni di euro. Una cifra molto importante, che consentirebbe alla compagine giallorossa di piazzare una plusvalenza incredibile, in gradi di risollevare le sorti del calciomercato Roma.

D.T.