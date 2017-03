Argentina, Bauza: "Icardi bravo ma non gioca per la squadra. Contro il Brasile..."

17/03/2017 19:09

INTER ARGENTINA ICARDI BAUZA / Si fa un gran parlare della mancata convocazione di Icardi con l'Argentina, soprattutto tenendo conto delle sue prestazioni con la maglia dell'Inter. In merito è tornato a esprimersi il ct Bauza, intervistato da 'La Nacion': "Mi ha detto che è felice e non ha problemi, eppure mi 'rompono' per questo. Ho parlato con lui chiaramente, dicendogli che l'avrei chiamato, succedesse qualcosa a Higuain o Pratto.. Può toccare a lui in ogni momento. Nessuno ha problemi con Icardi in Nazionale":

GIOCO DI SQUADRA - "E' un buon finalizzatore ma non si aggancia al gioco collettivo della squadra. Sotto quest'aspetto Pratto è il migliore dei tre. Purtroppo non segna come Higuain. Icardi è molto pericoloso negli ultimi 30 metri e ora è in fiducia. Non aiuta però a tenere palla".

BRASILE - "Può darsi che lo convochi per l'amichevole, non so. Ho detto alla Federazione che voglio andare in Australia per 8-10 giorni, così da lavorare con i giocatori. Anche se è una data Fifa però i club non mi daranno i giocatori. Anche i calciatori non vogliono saperne, preferiscono andare in vacanza. Ho incontrato il ct del Brasile e gli ho chiesto se gli andasse di giocare questa gara. Mi ha detto di no. Ottimo, facciamo 0-0 e non rompono le scatole a nessuno dei due. Si è ammazzato dalle risate".

L.I.