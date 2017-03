VIDEO E FOTO CM.IT - Stadio Roma, incontro Pallotta-Zingaretti: "Spero sia la volta buona"

Andrea Corti (@cortionline)

17/03/2017 16:48

STADIO ROMA PALLOTTA ZINGARETI / Dopo l'incontro di questa mattina tra Pallotta e la sindaca Raggi al Campidoglio, nuovo appuntamento per il presidente della Roma che sta incontrando, insieme a Gandini e Baldissoni, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Al centro del vertice, il progetto per il nuovo stadio della Roma.

Al termine dell'incontro James Pallotta si è fermato a parlare con i giornalisti presenti, tra i quali anche l'inviato di Calciomercato.it: "La cosa simpatica di questa storia è che nulla è realmente cambiato dalla prima volta che ci siamo incontrati. Loro hanno fatto tutto perché il progetto fosse fatto correttamente. Ogni singolo incontro che abbiamo fatto è stato positivo, da parte della regione c'è stato un atteggiamento estremamente positivo e non ci sono cambiamenti. Noi dobbiamo andare avanti nel processo e la Regione sta solo aspettando il Comune ma siamo nei tempi, che non sono diversi da quello che avevamo discusso. È la volta buona? Spero di sì, spero che la prima pietra venga posata tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo. Ci vorranno tra i 26 e i 28 mesi".

Zingaretti, invece, ha affermato: "Ci ha fatto piacere questa seconda visita in pochi mesi. E' stato un incontro cordiale, all’insegna della disponibilità e voglia di collaborare perché stiamo parlando di un progetto molto importante. Collaborare significa essere garanti della legalità, del rispetto delle norme, e fare in modo che ci siano i tempi più brevi possibili. Occorre coniugare questi due aspetti. C'è grande attesa e occorre mantenere fermi questi due punti:mantenere il rispetto della legalità e farsi carico della velocità delle procedure ancora da fare. Su questi ci siamo sempre stati e abbiamo confermato il nostro impegno. Ora siamo in attesa che da Roma Capitale arrivi questo famoso progetto di cui si sta parlando, quando arriverà verificheremo le procedure che si dovranno fare. Delle scadenze ne discuteremo quando vedremo le caratteristiche del progetto nuovo, delle modifiche del vecchio progetto. Da circa tre anni e mezzo dico sempre la stessa cosa: grande disponibilità ma le persone serie si esprimono quando in mano le carte. C'è stato incontro un accordo formale e di massima per la presentazione di un nuovo progetto, la cosa più seria da fare è aspettare che Roma Capitale faccia le sue valutazioni e lo faccia arrivare a questa istituzione entro il 5 aprile. Visto che l’altra volta abbiamo dato una proroga di trenta giorni e il giorno dopo è arrivato un parere negativo, dipende da quando arriverà il progetto e si faranno tutte le valutazioni del caso. Lo dico senza spirito polemico, ma con serietà".