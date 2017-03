SORTEGGIO CHAMPIONS, Juventus-Barcellona: le reazioni della stampa spagnola

17/03/2017 12:18

CHAMPIONS JUVE BARCELLONA - 'Juventus-Barça, en los cuartos!'. E' questa la comune reazione di 'Sport' e del 'Mundo Deportivo' dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che vedrà opposti i bianconeri di Massimiliano Allegri e i catalani di Luis Enrique. Una sfida che si ripropone, dopo la finale di due anni fa che vide gli spagnoli battere gli italiani per 3-1. Per 'Sport', la Juve è un rivale pericoloso ma avrà almeno la possibilità di giocare il ritorno in casa, e abbiamo visto quanto è stato fondamentale l'apporto del 'Camp Nou' nella 'remuntada' con il Paris Saint-Germain. Traspare, comunque, rispetto per la squadra piemontese dalla stampa spagnola, una partita tutta da giocare.

A.L.