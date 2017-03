Europa League, quanta fatica per lo United. Lo Schalke vince il derby tedesco

16/03/2017 23:07

EUROPA LEAGUE MANCHESTER UNITED AJAX ANDERLECHT / La Roma non riesce a compiere la remuntada contro il Lione all'Olimpico' ma stasera si sono disputate altre quattro sfide. Il Manchester United riesce a passare il turno grazie a una rete di Mata, decisiva dopo l'1-1 dell'andata contro il Rostov. S'impone l'Ajax in casa contro il Copenhagen, così come l'Anderlecht, che vince di misura contro l'Apoel.

La sfida più emozionante è di certo quella tra il Borussia e lo Schalke. Il derby tedesco vede trionfare gli ospiti, che hanno la forza di recuperare il doppio svantaggio subito nel primo tempo, che avrebbe potuto chiudere il confronto. Decisiva la rete al 68' di Bentaleb.

MONCHENGLADBACH-SCHALKE 2-2: 26' Christensen (M), 45+2' Dahoud (M), 54' Goretzka (S), 68' Bentaleb (S)

MANCHESTER UNITED-ROSTOV 1-0: 70' Mata

AJAX-COPENHAGEN 2-0: 23' Traore, 45'+3' Dolberg

ANDERLECHT-APOEL 1-0: 65' Acheampong

L.I.