Calciomercato Lazio, due idee per l'attacco

16/03/2017 16:01

CALCIOMERCATO LAZIO SIMEONE / Lazio già al lavoro per la prossima stagione. I biancocelesti, se nelle ultime dieci giornate si confermeranno, torneranno in Europa e serviranno dei ricambi all'altezza. Ecco perché il ds Tare è alla ricerca di opportunità, specialmente in attacco. Djordjevic dovrebbe lasciare la Capitale, e, secondo l'emittente romana 'Radiosei', potrebbe essere sostituito dal 'Cholito' Simeone. L'attaccante del Genoa però è già molto richiesto e non sarà facile acquistarlo. In alternativa, piace molto anche Duvan Zapata, che potrebbe lasciare l'Udinese al termine del prestito biennale dal Napoli.

N.L.C.