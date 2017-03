Calciomercato Inter, si stringe per il nuovo colpo dall'Atalanta

16/03/2017 14:36

CALCIOMERCATO INTER BASTONI / In piena rincorsa per centrare l'obiettivo Champions League, l'Inter è già attivissima pure sul calciomercato. Ed i dirigenti nerazzurri si muovono concretamente per diversi giovani talenti, tra cui spicca il nuovo gioiello dell'Atalanta Alessandro Bastoni. Stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', infatti, i vertici interisti vorrebbero stringere i tempi per arrivare al difensore classe '99 e sarebbero pronti a chiudere sulla base di 10-15 milioni di euro bloccando il giocatore che resterebbe a Bergamo almeno fino al 2019. Operazione simile a quella con cui la Juventus si è assicurata Caldara proprio dall'Atalanta.

L.P.