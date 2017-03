Juventus, pioggia di milioni: già ripagato il prezzo di Higuain

16/03/2017 10:35

JUVENTUS HIGUAIN CHAMPIONS LEAGUE / Tanti soldi nelle casse della Juventus. I bianconeri, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', quando mancano ancora mesi alla fine della stagione, hanno già riacquistato (e addirittura superato) i 90 milioni spesi in estate per comprare Gonzalo Higuain. Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, infatti, tra biglietti, premi Uefa e market pool, nelle casse bianconere sono entrati oltre 100 milioni di euro. Vincendo la competizione europea, inoltre, la Juve supererebbe la cifra di 130 milioni.

M.D.A.