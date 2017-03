Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, Simeone: "Qualificazione iniezione di fiducia"

16/03/2017 00:00

ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN SIMEONE / L'Atletico Madrid pareggia in casa contro il Bayer Leverkusen e strappa il pass per i quarti di Champions. Una prestazione, quella dei suoi, che Diego Pablo Simeone ha analizzato nel postgara: "Oblak è stato fantastico, imponente, ha effettuato delle parate molto importanti, sta giocando ai suoi migliori livelli. Sono molto contento per il club e per lui, questo è un grande traguardo per l'Atletico. È stata una partita non semplice, molto aperta, entrambe le squadre hanno avuto molte occasioni, ma Oblak e il loro portiere (Leno, ndr) stasera erano insuperabili. Questa qualificazione è un'iniezione di fiducia, ora cercheremo di proseguire al meglio nella competizione pensando ai quarti".

D.G.