Calciomercato Torino, sprint Barcellona per Belotti: contatti avviati!

15/03/2017 12:00

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere in Spagna: secondo quanto riferito da 'Don Balon', questa settimana il Barcellona avvierà i contatti con l'attaccante del Torino, che avrebbe rifiutato due offerte dalla Premier League per parlare con il club blaugrana. Il Barcellona, inoltre, avrebbe già discusso del giocatore con il Torino in occasione del recente match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Sul giocatore ci sono anche le big inglesi ed il Real Madrid. In caso di fumata bianca con il Barcellona, che fine farà Luis Suarez?