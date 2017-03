Inter-Milan, dal mercato alla Cina: che sfida tra Pioli e Montella

15/03/2017 12:25

INTER MILAN DERBY / Manca esattamente un mese al derby di Milano, che si terrà il prossimo 15 aprile, eppure pare già pronta la polemica, stando alle ultime news serie A. Sul web infatti i tifosi si sono divisi in due schieramenti dopo aver scoperto che la sfida tra Inter e Milan si disputerà alle 12.30.

Un orario valido soltanto per le sfide di secondo piano, stando al pensiero generale, che risulta invece determinante se s'intende guardare al futuro del pacchetto calcistico italiano. In termini di fruizione straniera l'Italia è decisamente indietro, con il suo fascino che resta ormai da troppo tempo legato agli anni '90. Sempre meno campioni decidono di trasferirsi in serie A, con una generazione di giovani talento che soltanto negli ultimi anni sta ritrovando vigore.

Inter e Milan, dato il loro legame con la Cina, sono le squadre ideali per dare visibilità al campionato di Serie A all'estero con un match fissato alle 12.30, consentendo a spettatori con fuso orario differente di godere di un grande spettacolo nel tardo pomeriggio o in prima serata.

Inter-Milan, dal closing ai top player: mercato legato alla Cina

Si discute da tanto del closing in casa Milan, ovvero del definitivo passaggio di consegne, con l'addio della famiglia Berlusconi e di Galliani. L'attuale presidente, stando alle voci circolanti in ambito rossonero, sarebbe però pronto ad accettare la stessa carica, in qualità onoraria. Un ponte dunque tra passato e futuro, nonostante un presente incerto he solleva non pochi dubbi.

Dopo l'ultima scadenza saltata si è dovuto tornare a trattare, così da trovare un nuovo accordo tra Ses e Fininvest. Nella giornata di domani dovrebbe giungere la nuova caparra da 100 milioni di euro, mentre per il definitivo closing il tutto sarà rinviato al prossimo 7 aprile. Una lunga trattativa che lascia però sperare in un Milan rinnovato, in grado di spendere cifre da capogiro come un tempo, aggiudicandosi campioni di prima fascia. Tra i possibili colpi del prossimo mercato Milan che potrebbero far esultare i tifosi c'è Lukaku, che nelle ultime ore ha sorpreso l'Everton, rifiutando il rinnovo del contratto. La punta belga ha già molta esperienza, nonostante i suoi 23 anni, avendo giocato con Anderlecht, Chelsea, West Bromwich ed Everton, per non parlare delle presenze in Nazionale. Per il suo cartellino però servirebbero circa 80 milioni di euro, spendibili soltanto in caso di passaggio delle redini in società.

Se il Milan guarda al futuro, l'Inter può invece già gioire di un ricco presente, con Suning pronta a investire 150 milioni di euro nel prossimo calciomercato. Questa stagione è stata ricca di alti e bassi ma con Pioli si è raggiunta una certa stabilità. Il tecnico ha dimostrato come la rosa sia valida, anche se alcuni innesti di valore saranno necessari per poter competere a grandi livelli.

Allo stato attuale l'Europa League pare il traguardo alla portata del club, anche se di certo i nerazzurri continueranno a lottare per un posto in Champions. Pioli spera in un passo falso delle avversarie ma intanto continua a vincere, godendosi un Icardi in forma Nazionale e un Banega che finalmente s'è messo la squadra sulle spalle. Nel prossimo mercato Inter ci saranno molti interventi in difesa, dalle fasce ai centrali, con De Vrij come nome caldo, dato l'apprezzamento di Pioli. I tifosi però sognano il gran colpo in attacco, ovvero Alexis Sanchez. La punta tornerebbe in Italia dopo Udine, anche se per il cileno, pronto a lasciare l'Arsenal, c'è la forte concorrenza della Juventus.

Inter-Milan, è sfida tra Pioli e Montella: quanta distanza in quattro punti

La classifica dell'Inter di certo mente, dal momento che il club ha dovuto pagare le tante incertezze in panchina. Se Pioli fosse stato preferito a De Boer, avremmo potuto forse vedere i nerazzurri in vetta con Roma e Napoli.

Simili le due squadre per problemi difensivi, avendo subito 29 (Inter) e 32 reti (Milan). Non così distanti dal Napoli, che ne ha subite 30, lasciandosi trascinare però dal miglior attacco della serie A. Il Milan fatica spesso a trovare la via del gol, con Bacca che ha avuto i suoi periodi negativi e Niang che non convinceva fino in fondo. Con Suso e Deulofeu però qualcosa sta cambiando, anche se, come evidenziato dalla sfida contro l'Atalanta, la manovra dell'Inter può risultare di certo più letale.

Questo però sarà soprattutto un derby combattuto in panchina, con Pioli e Montella in grado di modellare le rispettive squadre a propria somiglianza. Inter e Milan hanno finalmente ritrovato la forza per rialzarsi ed è soprattutto merito loro.