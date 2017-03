DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: le formazioni UFFICIALI - LIVE

Maurizio Russo

15/03/2017 19:45

DIRETTA ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN LIVE / L'ultima giornata di ritorno degli ottavi di finale di Champions League mette di fronte gli spagnoli dell'Atletico Madrid ed i tedeschi del Bayer Leverkusen. Dopo il bel successo 4-2 ottenuto in trasferta, alla squadra di Simeone basterà non perdere con tre gol di scarto per accedere ai quarti, mentre quella di Korkut ha bisogno di un'impresa per ribaltare la situazione. Calciomercato.it vi offre il match del 'Calderon' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Atletico Madrid (4-3-3): Oblak; Vrsaljko, Godín, Giménez, Lucas; Saúl, Thomas, Koke; Carrasco, Griezmann, Correa.

Bayer Leverkusen (4-4-2): Leno; Hilbert, Jedvaj, Dragovic, Wendell; Brandt, Baumgartlinger, Kampl, Bellarabi; Hernandez, Volland