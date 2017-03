Milan, ecco la nuova data del closing: caparra entro giovedì

14/03/2017 19:20

MILAN CLOSING DATA CAPARRA / Novità importanti per la cessione del Milan. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' è stato fissato per giovedì il termine ultimo per il versamento della caparra di ulteriori 100 milioni di euro, che si andranno ad aggiungere ai 200 depositati in precedenza, da parte di SES a Fininvest.

Una volta arrivati i 100 milioni si attiverà il contratto che dovrebbe portare (il condizionale in questa lunga ed estenuante trattativa è d'obbligo) al closing il sette aprile prossimo.

M.S.