Inter, Tronchetti Provera: "Iniziato il processo di rinascita. Ecco di chi è il merito"

14/03/2017 18:39

INTER TRONCHETTI PROVERA PIOLI ARBITRI / Dodici gol nelle ultime due partite. Le news Inter in questo momento sono certamente legate al grande stato di forma della squadra, che sta facendo sognare i tifosi nerazzurri. La qualificazione in Champions League è ancora un obiettivo alla portata di mano della squadra milanese.

Merito di questa crescita costante è certamente di Stefano Pioli. L'ex Lazio, subentrato a de Boer, ha fatto decisamente cambiare passo a Icardi e compagni. Marco Tronchetti Provera, intervenuto a margine della presentazione della mostra dell'artista polacco Miroslaw Balka, si è detto chiaramente contento per il momento che sta attraversando l'Inter: "I risultati si vedono - riporta 'Sportmediaset' - L'Inter è diventata una squadra competitiva. Il merito di questo certamente è di Pioli e della famiglia Zhang che è vicina alla squadra".

FUTURO PIOLI - E' sotto gli occhi di tutti il lavoro di Stefano Pioli. Nonostante ciò la panchina dell'ex Lazio non è solidissima. L'Inter sta già programmando il prossimo calciomercato ma è evidente che molte delle decisioni verranno prese in base al tecnico che siederà sulla panchina nerazzurra: "Sono le società che decidono. Pioli sta facendo molto bene e quindi valuteranno i responsabili della società - ha continuato Tronchetti Provera - Credo che l'Inter abbia già iniziato il percorso di rinascita e ritorno alla competitività, al piacere del gioco. I tifosi sono soddisfatti".

Inter, le polemiche infinite sugli arbitri dopo Juve-Milan

Non si sono ancora placate le polemiche arbitrali dopo Juventus-Milan. Dallo 'Stadium' dopo Inter e Napoli anche i rossoneri sono usciti visibilmente arrabbiati per alcune decisioni prese da Massa, su tutti chiaramente il calcio di rigore fischiato a tempo scaduto per un fallo di mano a distanza ravvicinata di Mattia De Sciglio - "Gli errori arbitrali ci sono sempre stati e ci saranno sempre - ammette il numero uno della Pirelli - Direi che le polemiche devono finire il giorno dopo la fine della partita, è parte del fascino del calcio".