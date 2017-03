Calciomercato Juventus, tentazione Mahrez!

14/03/2017 15:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAHREZ / Con il passaggio quasi definitivo al 4-2-3-1, una delle priorità del calciomercato Juventus in vista della prossima stagione è sicuramente rappresentato dal reperimento di un attaccante duttile, che sia in grado di ricoprire con profitto il ruolo di esterno offensivo. Non a caso nei giorni scorsi sono circolati i nomi di Bernardeschi, Douglas Costa e altri profili che incarnano alla perfezione questo identikit. Il mancino di qualità è un 'prodotto' che piace moltissimo in quel di Vinovo ed è per questo che nelle ultime ore sono stati effettuati dei sondaggi anche per un altro calciatore con queste caratteristiche.

Calciomercato Juventus, contatti per Mahrez

Nonostante l'altalenante stagione sin qui vissuta con il Leicester, Riyad Mahrez può vantare ancora diversi estimatori tra le big europee. Sotto contratto con le 'Foxes' fino al 30 giugno del 2020, il 26enne franco-algerino ha dato il meglio di sé in Champions League, realizzando 4 reti nelle 6 gare disputate nella competizione. Prorpio questi dati incoraggianti hanno persuaso anche la dirigenza bianconera a non perdere di vista l'ex Le Havre, inserito in una lista di cinque o sei potenziali obiettivi estivi.

D.T.