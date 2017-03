Juventus-Porto, Higuain si permette il 'sombrero' su Allegri

14/03/2017 12:20

JUVENTUS HIGUAIN ALLEGRI - Clima disteso in casa Juventus a poche ore dal match di Champions League con il Porto, dove i campioni d'Italia partono dal prezioso 2-0 conquistato all'andata in Portogallo. Durante la rifinitura di lunedì a Vinovo Gonzalo Higuain ha scherzato con Massimiliano Allegri, esibendosi in un 'sombrero' ai danni del tecnico juventino. Allegri incassa con il sorriso l'affronto del 'Pipita', tra le risate degli altri giocatori bianconeri.



G.M.