Inter, Gattuso elogia Pioli: "Lavoro straordinario"

14/03/2017 09:05

INTER GATTUSO / Gennaro Gattuso analizza il momento dell'Inter, sua rivale ai tempi del Milan. Il tecnico ha fatto i complimenti a Pioli parlando anche di Gagliardini: "Pioli ha fatto un lavoro straordinario con una squadra che faceva fatica, oggi sta lottando per qualcosa di importante - dice a 'Tiki-Taka' - Da collega ho grande rispetto per quello che ha fatto. Sono sicuro che l’Inter lo terrà perché tutto l’ambiente ha dimostrato attaccamento per il suo lavoro. Gagliardini ha trovato la sua identità. Se non sbaglio, due anni fa faceva fatica anche a giocare al Cesena ed ora ha grande convinzione. Adesso il ferro è caldo e deve batterlo più possibile".

M.D.A.