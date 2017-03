Lazio-Torino, i granata cambiano... divisa!

13/03/2017 22:14

LAZIO TORINO - Curioso episodio prima del fischio d'inizio di Lazio-Torino. La formazione di Mihajlovic - come riporta 'Sky Sport' - avrebbe dovuto indossare la terza maglia di colore blu, ma la Lega Calcio ha poi comunicato alla squadra ospite di cambiare casacca e mettere il classico completo granata per non confondersi con la divisa biancoceleste dei giocatori capitolini. Una situazione non nuova per il Torino, visto che anche contro la Roma Belotti e compagni hanno dovuto cambiare prima della gara il colore della maglia.



G.M.