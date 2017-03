Lazio-Torino, Felipe Anderson: "E' una finale, serve concentrazione"

13/03/2017 20:06

LAZIO TORINO FELIPE ANDERSON / Nel prepartita di Lazio-Torino, Felipe Anderson ha rilasciato un commento sulle difficoltà del match: "Sappiamo tutti dell'importanza di questa partita - spiega a 'Premium Sport' - E' molto importante vincere oggi e continuare a sognare le posizioni alte della classifica. Da qui in avanti saranno gare fondamentali. Champions? Oggi è una finale, ma dobbiamo giocare tranquilli perché il Torino viene qui per giocare. Dobbiamo essere intelligenti, se vinciamo possiamo fare grandi cose e salire in alto. Dobbiamo stare concentrati e non sbagliare".

M.D.A.