Roma, Totti-Spalletti: riesplode il caso?

13/03/2017 11:24

TOTTI SPALLETTI ROMA / Mancano 15' alla fine di Palermo-Roma quando Francesco Totti si è rifiutato di entrare in campo al 'Barbera', sul risultato di 2-0 per i giallorossi. "Meglio di no mister, ho un leggero problema alla schiena", la risposta del capitano romanista, riportata dai cronisti presenti a bordocampo. Inevitabile il tam tam nelle radio e la polemica sui social ripresa dalle news Roma. Ecco che i tifosi romanisti si sono nuovamente divisi e schierati. Di certo, la risposta del manager toscano davanti le telecamere non ha spento il caso sul nascere. "E' un tasto delicato, preferisco non dire niente, altrimenti viene usato tutto contro di me, secondo me mentre si scaldava ha avvertito un problema alla schiena e ha preferito non entrare".

Caressa spiega: "Chivu ci spiegò che aveva mal di schiena"

C'è però un retroscena, raccontato proprio durante il salotto di Caressa dal commentatore di 'SkySport': "Quando abbiamo incontrato Chivu a Lione in occasione della sfida di Europa League, l'ex difensore della Roma ci ha svelato un colloquio avuto con il capitano giallorosso, durante il quale Totti ha ammesso di aver avuto qualche acciacco e problema alla schiena". Nesssun caso o vicenda scottante, sottolineava ieri Caressa. Tuttavia, non è un mistero che il poco minutaggio in stagione non ha reso felice Totti. E in tale ottica va letta la sua battuta, sempre a Lione, rilasciata ad un cronista romano: "La Roma manca a tutti".