FOTO CM.IT - Inter, duro striscione dei tifosi nerazzurri contro Buffon: "Dacci le quote!"

Dall'inviato Andrea Della Sala (@dellas8427)

12/03/2017 16:20

INTER STRISCIONE TIFOSI CONTRO BUFFON / L'Inter sta demolendo l'Atalanta in casa, ma alcuni tifosi nerazzurri hanno deciso di prendere di mira un giocatore della Juventus: "Buffon dacci le quote... Pagliaccio!", il duro testo dello striscione che è stato esposto nel primo anello verde del 'Meazza'.

Un attacco determinato dalle recenti parole rilasciate dallo stesso Buffon in merito alle polemiche contro la Juventus: "Io posso capire le polemiche su cose veritiere, sulle cose insistenti no, su queste cose devi stare zitto, tornare a casa e migliorare. Se poi sulle cose inesistenti tu vuoi creare un caso e vuoi fare la pañolada vuol dire che sei fuori strada completamente e io non riesco ad apprezzarti e a stimarti".

D.G.