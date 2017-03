Inter-Atalanta, Gasperini: "Partita decisiva solo in un caso"

11/03/2017 14:29

INTER ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini vuole giocare uno scherzetto alla sua ex Inter: "Andiamo a Milano per dare il massimo", ha esordito il tecnico dell'Atalanta nella canonica conferenza stampa alla vigilia dei match. "Dobbiamo giocare con la determinazione e la voglia di chi vuole raggiungere un obiettivo - ha aggiunto - E' una partita importante, ma è decisiva per noi solo se riuscissimo a vincerla. L'Inter è una squadra forte, con giocatori importanti che sta facendo risultati notevoli e noi dobbiamo essere orgogliosi di andare a giocare questa gara in questa situazione di classifica. Però ora non possiamo guardare né troppo avanti, né troppo indietro: conta solo la gara di domani".

D.G.