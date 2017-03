ZONA MISTA - Juventus-Milan, Pjanic: "Donnarumma li ha tenuti in gioco"

10/03/2017 23:50

JUVENTUS MILAN PJANIC / Uno dei protagonisti di Juventus-Milan, Miralem Pjanic, ha parlato al termine del match, che ha visto i bianconeri vincere all'ultimo secondo: "Penso che il rigore c'è stato - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - E' stato fischiato giustamente. Faccio i complimenti al Milan, per noi non è stato facile ma il risultato è meritato per quanto costruito. Dybala? Ha calciato un buon rigore. Non era facile contro Donnarumma che ha tenuto il Milan sempre in gioco. Ci godiamo questi tre punti e andiamo avanti. Vogliamo questo scudetto".

RUOLO - "La squadra sta ottenendo buoni risultati con me in questo ruolo. Io faccio quello che mi chiede il mister. Il mio ruolo è quello di portare palloni puliti in avanti".

SCUDETTO - "Non bisogna mollare. Abbiamo visto quello che è successo la settimana scorsa. Il campionato non è semplice, bisogna stare concentrati".

ZONA MISTA - Miralem Pjanic ha parlato al termine del match in zona mista ai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it: "Bella avversaria - esordisce - Ci ha sempre messo in difficoltà. Oggi una bella vittoria, bella soddisfazione vincere così alla fine. L'arbitro era vicino all'azione del rigore, forse nel primo tempo non è stato fischiato un rigore. La squadra è felice di avere ottenuto questa vittoria, abbiamo fatto di tutto per ottenerla".

M.S.