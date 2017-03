Inter-Atalanta, Caldara: "E' uno scontro diretto. Non pensavo che Gagliardini..."

10/03/2017 13:43

INTER ATALANTA CALDARA / Il big match di domenica, classifica alla mano, sarà il derby lombardo tra Inter e Atalanta. "Sarà uno scontro diretto perchè siamo vicine in classifica. Loro sono forti e hanno obiettivi importanti, in più hanno una società solida che punta in alto. Sarà difficile per noi, ma proveremo a fare il nostro gioco - ha detto il difensore degli orobici Mattia Caldara a 'Sky Sport' prima di parlare del suo grande amico Gagliardini - Pensavo che non sarebbe mai arrivato il momento di sfidarci. Quando andammo in Serie B, invece, ci fu la possibilità di giocare contro, però adesso che lui è all'Inter è tutto completamente diverso. Domenica sarà la prima volta da avversari".

M.R.