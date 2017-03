10/03/2017 12:43

INTER MAGLIA / L'Inter ha festeggiato ieri i 109 anni dalla sua nascita. E per celebrare l'evento, il club nerazzurro ha messo in vendita un cofanetto ad edizione limitata e numerata con la maglia firmata dai calciatori e dal tecnico Pioli. Il costo non è per tutti: 450 euro.

M.R.