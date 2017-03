Calciomercato, Prandelli a caccia del progetto giusto. In Italia o all'estero

08/03/2017 15:59

CALCIOMERCATO PRANDELLI - Cesare Prandelli, dopo la fine della burrascosa esperienza col Valencia, è pronto a rimettersi in pista immediatamente. "Di squadre ce ne sono tante e poi potrei comunque tornare ad allenare - le parole dell'ex Ct dell'Italia a 'Tutti Convocati' su 'Radio 24' - Ma vorrei trovare una società che voglia avere un progetto sportivo. Non un progetto economico, non un progetto di valorizzazione, non un progetto di plusvalenze. Vorrei fare calcio. Punto. Poi all'estero o in Italia, non è un problema".

A.L.