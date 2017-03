Frosinone, Bardi avverte il Bari: "Voglia e fame di fare bene"

08/03/2017 01:21

NEWS SERIE B/ Archiviato il pari interno contro il Cittadella, il Frosinone inizia a preparare la sfida al Bari. Un match importante presentato così da Bardi: "La prestazione della squadra c'è stata, le condizioni meteo non ci hanno aiutato. C'è un po' di rammarico ma pensiamo positivo perché siamo rimasti in testa alla classifica - le parole di Bardi riportate dal sito ufficiale del Frosinone - Ho visto una grande voglia da parte della squadra. Abbiamo creato tanto, abbiamo preso una traversa e il portiere del Cittadella ha fatto bene. La prossima sfida in casa del Bari? Mi aspetto un Bari agguerrito, ma dobbiamo aver voglia e fame di fare bene".

S.F.