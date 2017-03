Calciomercato Juventus, folle idea Conte

06/03/2017 17:13

CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTE / Incredibile suggestione di mercato in casa Juventus. Con un Massimiliano Allegri sempre meno sicuro della permanenza in bianconero e finito anche sul taccuino dell'Inter, le indiscrezioni in merito al suo possibile successore continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità. Paulo Sousa, Spalletti, Sarri, Gasperini, Di Francesco sono solo alcuni dei nomi accostati alla dirigenza torinese, ma a questi, secondo 'calciomercatoweb.it', potrebbe aggiungersi anche Antonio Conte. Complice la reticenza della famiglia a raggiungerlo a Londra, l'ex Ct azzurro potrebbe prendere seriamente in considerazione un ritorno in Italia e, in caso di passaggio di consegne tra Andrea Agnelli e Pavel Nedved alla guida del club, l'ipotesi di un clamoroso ritorno a Torino non sarebbe assolutamente da escludere.

D.T.