05/03/2017 20:36

BOLOGNA LAZIO MIRANTE / Antonio Mirante, estremo difensore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' prima della sfida di stasera contro la Lazio. Le sue parole: "La vittoria non deve essere vissuta come un peso, ma chiaramente dobbiamo provarci perché ci darebbe morale. La sfortuna non c'entra, dovremo prestare attenzione per tutto l'arco della gara".

O.P.