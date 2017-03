Napoli, Ligabue ironico: "Spero di portare sfortuna a Cristiano Ronaldo..."

05/03/2017 19:31

NAPOLI INTER LIGABUE / Sale l'attesa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Real Madrid. Luciano Ligabue, ospite nello stesso albergo in cui domani saranno gli spagnoli, ha detto la sua sugli azzurri e sul calcio italiano. Il celebre cantante ha parlato a 'Premium Sport': "Ho dormito nello stesso letto dove dormirà Cristiano Ronaldo? Non lo sapevo, spero di portargli un po' di sfortuna a questo punto. Il Napoli ha il dovere di crederci, in questo momento esprime il miglior calcio d'Italia. Ieri ho visto la partita contro la Roma, ha giocato una grandissima gara e secondo me non è impossibile col Real. E' alla portata. Giovani mediani come Gagliardini e Diawara? Il calcio italiano sta finalmente vedendo i frutti con giovani di qualità e personalità. Gagliardini e Diawara sono tra questi. Inter in Champions? Niente è impossibile, per ora c'è ancora distanza rispetto a Roma, Napoli e Juve. Pioli sta facendo un ottimo lavoro, la squadra ha un'anima".

M.D.A.