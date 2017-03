Udinese-Juventus, Del Neri: "Espulsione? Certe cose non sono andate come dovevano"

05/03/2017 17:29

UDINESE JUVENTUS DEL NERI - C'è grande soddisfazione ma anche del rammarico nelle parole di Luigi Del Neri, intervistato dai microfoni di 'Premium Sport' nel post partita di Udinese-Juventus, terminata sull'1-1.

"I ragazzi hanno giocato bene questa partita molto difficile e complessa - ha sottolineato il tecnico dei Friulani - Ultimamenta c'è mancata un po' di autostima e ne abbiamo risentito. E' un vanto per la nostra squadra aver concesso poco alla Juventus. Abbiamo avuto grande intensità per 90 minuti. La mia espulsione? Le tensioni in campo capitano, soprattutto perché era una gara dove meritavamo di fare risultato. Penso che avremmo meritato la vittoria. La partita è stata maschia ma diversi episodi, cartellini, etc non sono andati come dovevano".

F.S.